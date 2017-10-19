За рулем автомобиля, который въехал в толпу людей в Харькове, была 20-летняя Елена Зайцева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.



«20-летняя Елена Зайцева три часа назад в Харькове превысила скорость на своем «Лексусе» в самом центре города - столкновение с другой машиной, потеря управления, «Лексус» вылетела на тротуар, где было много людей... По данным полиции, она убила шесть человек на месте, еще пять человек находится в реанимации, за их жизнь борются врачи», – написал он.

По словам журналиста, Зайцева имеет три зафиксированных нарушения правил дорожного движения с момента получения прав - то есть за два года.

Он также сообщил, что машина вылетела на тротуар после столкновения с «Туарегом» АХ7970ЕМ, оформленным на Дронова Геннадия Алексеевича, 11.04.1968 года рождения. «Лексус» оформлен на Василия Зайцева.

По информации Бутусова, Алена Зайцева - приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО «Группа - Тайфун». В данный момент он является председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет».

«Надеюсь, дело станет таким резонансным, что она надолго сядет в тюрьму, и больше никогда не будет допущена к вождению машины. Зайцева находится, по данным источника «Цензор.Нет», в полиции, она задержана на трое суток, сдала анализы на кровь и мочу», – подытожил он.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре, в результате чего 6 человек погибли, 5 – были травмированы.