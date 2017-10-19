Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: тот, который подал в парламент президент Петр Порошенко, и альтернативный - от группы депутатов.

За то, чтобы включить в повестку дня и направить в КС проект изменений в статью 80 Конституции по поводу депутатской неприкосновенности №7203, проголосовали 336 депутатов. Документ предусматривает отмену положения, по которому депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован без согласия парламента. Изменения предлагается ввести в действие с 1 января 2020 года, то есть для парламента IX созыва, сообщает LIGA.net.

Также Рада включила в повестку дня и направила в КС для предоставления заключения депутатский проект №6773. За это проголосовали 328 депутатов.

Если КС даст позитивное заключение по президентскому законопроекту, депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении. Для принятия решения им потребуется минимум 226 голосов. В целом депутаты смогут проголосовать за изменения только на следующей сессии, то есть осенью 2018 года. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, отвечая на вопросы депутатов. Для принятия решения по изменениям в Конституцию в целом нужно будет собрать минимум 300 голосов.

«Пройдет определенный период, мы получим заключение (КС, - ред.). По Конституции должно быть разделено принятие проекта в первом чтении на одной сессии, а голосование во втором чтении должно быть уже на другой сессии. В этот процесс мы войдем на осень 2018 года», - пояснила она.

Как ранее сообщал ForUm, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту внести в повестку дня и отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.