В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что они не задерживали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, а лишь проводили следственные действия.

«Следственные действия проводились. Но он не задержан», - заявили в пресс-службе НАБУ, сообщает LIGA.net.

Напомним, Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию.

По словам его адвоката Алексея Шевчука, депутата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.



