также в разделеОбщество
Украина и Венгрия договорились о скандальных языковых нормах 12
Суд: Адвокат может защищать Януковича без встреч с ним 13
Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается 25
Детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета и забрали паспорта 51
Луценко объяснила, почему неприкосновенность нельзя отменить раньше 2020 57
Розенблату не дали вылететь в Германию 59
Украина усилила охрану границы со странами ЕС 45
Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию 58
В Краматорске задержали вербовщика «Оплота» 45
Аваков требует усилить ответственность за нарушение ПДД 44
Покрытие цифровой сети Т2 более 95%: Центр радиочастот закончил измерения в Волынской области 39
Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться за слова о Крыме 27
Врачи прооперировали 3 пострадавших в ДТП в Харькове 51
18 октября. Картина дня 84
Гройсман заявил о сокращении уровня преступности 32
СМИ: Земельный участок Порошенко в Киеве обнесли колючей проволокой 127
В РФ и оккупированном Крыму удерживают 61 украинского политзаключенного 27
Министр инфраструктуры добирался в Кабмин на метро 54

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что они не задерживали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, а лишь проводили следственные действия.

«Следственные действия проводились. Но он не задержан», - заявили в пресс-службе НАБУ, сообщает LIGA.net.

Напомним, Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию. 

По словам его адвоката Алексея Шевчука, депутата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги