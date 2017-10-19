Правоохранители установили личности всех погибших и пострадавших в масштабном ДТП в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
Среди погибших в ДТП:
Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет, жил в Харькове, гражданин Украины;
Кобисева Нина Львовна, 28 лет, жила в с. Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины;
Сокол Алла Викторовна, 46 лет, жила в с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;
Сокол Анастасия Алексеевна, 19 лет, жила с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;
Усманова Елена, более подробные данные и родственники устанавливаются.
Пострадали в аварии:
Неудачин Юрий Юрьевич, 29 лет;
Берченко Диана Игоревна, 20 лет;
Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна;
Власенко Жанна Александровна, 30 лет;
Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет;
Комар Галина Николаевна, 26 лет.
Все пострадавшие являются жителями Харькова.
Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.
За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.
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