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Правоохранители установили личности всех погибших и пострадавших в масштабном ДТП в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Среди погибших в ДТП:

Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет, жил в Харькове, гражданин Украины;

Кобисева Нина Львовна, 28 лет, жила в с. Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Алла Викторовна, 46 лет, жила в с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Анастасия Алексеевна, 19 лет, жила с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Усманова Елена, более подробные данные и родственники устанавливаются.

Пострадали в аварии:

Неудачин Юрий Юрьевич, 29 лет;

Берченко Диана Игоревна, 20 лет;

Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна;

Власенко Жанна Александровна, 30 лет;

Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет;

Комар Галина Николаевна, 26 лет.

Все пострадавшие являются жителями Харькова.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева
ForUm

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