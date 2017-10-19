Украина и Венгрия согласовали позиции по имплементации языковых норм закона «Об образовании».

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом, передают Українські Новини.

«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», - сказала она, зачитывая совместное заявление сторон.

Также была достигнута договоренность, что модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, будет нарабатываться в консультациях с венгерской общиной.

В частности, возможные корректировки процесса обучения будут вноситься в новую редакцию закона «Об общем среднем образовании», учебные планы для соответствующих школ, а также в новые учебники и методики подготовки учителей.

Кроме того, стороны договорились, что Украина до выводов Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианская комиссия») по закону об образовании не будет осуществлять односторонних шагов по изменению процесса обучения в венгерских школах.

В то же время Украина придерживается позиции о необходимости расширения изучения государственного языка, в связи с чем будет увеличиваться количество часов обучения украинскому языку, а в дальнейшем и часов обучения других предметов на украинском языке.

Кроме того, стороны договорились, что на протяжении переходного периода, пока не утверждена окончательная модель имплементации языковых норм, в венгерских школах не будет меняться действующая модель преподавания.

В свою очередь Балог отметил, что Венгрия готова к последующим консультациям по имплементации закона об образовании, в том числе и в части повышения эффективности изучения украинского языка.

«Для нас очень важны хорошие отношения с Украиной», - добавил он.

Также Балог пригласил Гриневич посетить Венгрию.

Согласно новой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.