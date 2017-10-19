Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что за четыре месяца и одну неделю с момента внедрения безвизового режима с ЕС только по биометрическим паспортам в Европу съездили почти 295 тыс. украинцев.

Впрочем, он советует пользователям безвиза не полагаться только на биометрический паспорт, ведь по просьбе пограничников путешественники должны предоставить доказательства цели своей поездки и доказать платежеспособность, сообщает Радио Свобода.

«Посоветовал бы две вещи: во-первых, подробно изучить все необходимые документы, которые нужны для визита в иностранное государство, во-вторых, ознакомиться с правилами поведения в этой стране, не нарушать закон, и, если граждане собираются ехать с детьми - не забывать о том, что для несовершеннолетних граждан Украины также нужно иметь биометрический паспорт», - напоминает Слободян.

По его данным, с началом осени в Евросоюз начало ездить на 30-40% меньше граждан Украины, чем летом.

По данным представительства ЕС в Украине, отказ во въезде в Евросоюз за время действия безвизп получил лишь 61 гражданин Украины - то есть только две сотых процента от общего количества «безвизовых» путешественников. Как объяснили специалисты, главными причинами отказа были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах Евросоюза.

Однако Слободян подчеркивает, эта цифра включает только тех людей, которые самостоятельно сообщили о том, что их не пустили в Европу.

«Подозреваем, что не все те, кому было отказано в пересечении границы в европейские страны, заявили об этом после возвращения в Украину. Скорее всего, количество отказов было больше, но незначительно больше. Статистика отказов, видимо, не настолько объективна, чтобы не нее опираться», - предполагает он.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.