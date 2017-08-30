Цены на сжиженный газ должны быть снижены во второй половине сентября, заявил Президент Петр Порошенко.

Журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. Ранее сегодня российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки.

Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Количество погибших в результате урагана «Харви» на территории США возросло до 30 человек.

Кабинет Министров Украины установил размер оклада генерального прокурора на уровне 37 тыс. гривен. По словам генпрокурора Юрия Луценко, прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс. грн (было 9-14). Его же зарплата за август составит 94 тысячи.

Печерский районный суд Киева признал народного депутата Максима Полякова потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ. В суде отметили, что никакого решения об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего в отношении Полякова в уголовном производстве не принималось.

Кабинет Министров Украины в рамках выполнения требований законодательства планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год».

В Дагестане в перестрелке с местными партизанами были убиты два бывших сотрудника крымского спецподразделения СБУ «Альфа», которые в 2014 годк перешли на службы к оккупантам.

Уполномоченным по связям с Кабинетом Министров в Верховной Раде станет народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

Государственное ипотечное учреждение получило возможность обеспечивать жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.

Будущая зима может быть катастрофической для Луганской области, сообщает Луганское энергетическое объединение.