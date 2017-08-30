Генпрокурор Юрий Луценко считает справедливым решение правительства о повышении зарплат прокуроров.

«С начала моей работы в должности Генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы.

В прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 мы отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн. Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров», - написал он в Facebook.

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По словам Луценко, прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс. грн (было 9-14)

Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов.

«Поэтому я получу за август 94 тыс. грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю», - заявил Луценко, отметив, что будет ежемесячно 24 тыс. выделять на благотворительные цели раненым в АТО.

Напомним, Кабинет Министров установил должностной оклад генерального прокурора в размере 37 тыс. гривен, его первого заместителя – 34 тыс. гривен, заместителя – 32 тыс. гривен.