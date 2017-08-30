Во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, отвечая на вопрос журналистов, будет ли урегулирована ситуация в связи с резким повышением цены на сжиженный газ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вопрос состоит из двух очень важных частей. Первая часть - это часть социальная. Речь не идет о предприятиях. Речь идет о том, что значительная часть водителей эксплуатирует автомобильный транспорт, который заправляется сжиженным газом, и резкое подорожание цен не может быть приемлемым и не может оставаться без реакции власти», - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что по этому вопросу были проведен необходимые консультации с правительством, и с премьер-министром. «Мы имеем абсолютно четкие и согласованные подходы», - подчеркнул он.

«Позиция первая: Антимонопольный комитет должен принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа. И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил, будут оштрафованы, и ситуация будет возвращена в норму», - заверил Глава государства.

По его словам, в этом вопросе есть вторая составляющая - геополитическая. «Вы знаете, что в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была Российская Федерация, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок. Так же как это происходило с природным газом», - напомнил Президент и добавил: « Мы должны научиться жить в условиях гибридной войны».

Порошенко также сообщил, что состоялось обсуждение с правительством и даны соответствующие поручения соответствующим министерствам, производителям. «Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа и те заблокированные объемы из Российской Федерации должны быть компенсированы украинским производством», - сказал он.

Президент отметил, что в течение двух-трех недель ожидает результатов проверки. «И уже во второй половине сентября поставлена ​​задача, уверен, что она должно быть выполнена, по снижению цены на сжиженный газ и привлечению к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, соответствующие задачи также поставлены перед Национальной полицией, прокуратурой и в ближайшее время результаты станут известны. «Потому, что, по моему поручению, к проверке, безусловно, должна быть привлечена общественность», - отметил Президент.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.