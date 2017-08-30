Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца, сообщает Украинская правда.

«Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры», - отметила судья Голуб.

«В ходатайстве прокуратуры отказать. Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства. Оснований для применения более строгих мер нет», - добавила судья.

Кроме того, на Шуфрича-младшего возложили ряд обязательств: прибывать на вызовы прокурора и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

Сам Шуфрич, отвечая на вопрос журналистов, не видит ли он конфликта интересов, что взял своего сына на поруки, отметил:

«Я могу гарантировать, что после того, что произошло, мой сын будет под домашним арестом. В суде я не скрывал, что являюсь отцом Нестора, а то, что я народный депутат – общеизвестно», - заявил он.

«Я хочу выразить сожаление, что мой сын совершил это ДТП, и сочувствую семье пострадавших. Верю, что врачам удастся спасти жизнь Алексея. Со своей стороны я сделаю все, чтобы последствия этой трагедии были минимизированы», - отметил он.

В то же время, комментируя ДТП, Шуфрич сказал, что его сын просто не увидел пешехода.

«Он не увидел Алексея. Просто не увидел ... Скорость предварительно можем установить через видео – ориентировочная скорость 60-70 км в час. Безусловно, это превышение», - добавил он.

Прокуратура просила суд назначить Шуфрича круглосуточный домашний арест, чтобы он не смог избежать следственных действий и влиять на свидетелей.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.