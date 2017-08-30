Печерский районный суд Киева признал народного депутата Максима Полякова потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.



«Решением Печерского районного суда города Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ Теперь ожидаю от генерального прокурора Украины Юрия Луценко последовательных и мудрых действий», – написал он.

По словам нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна довести до конца открытое уголовное производство «по расследованию деятельности директора НАБУ и организованной им преступной группировки, вручить уведомление о подозрении А. Ситнику и детективам НАБУ, которые сфальсифицировали против меня дело».

«Буду требовать максимальной публичности и незаангажированности со стороны Генеральной прокуратуры Украины», – подчеркнул Поляков.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не разрешила его задержание и арест. 13 июля Полякову вручили подозрение.

21 июля Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату в размере 304 тысяч гривен.

Также суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

25 июля Поляков внес 304 тысячи гривен залога, но отказался носить электронный браслет.

8 августа Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость Полякова, а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы.

17 августа Соломенский районный суд города Киева продлил меру Полякову на 2 месяца – до 17 октября текущего года.

23 августа на Полякова надели электронное средство контроля.

По информации САП Поляков не сдал ни дипломатический, ни заграничный паспорта.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.