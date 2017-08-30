Журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение принудительного выдворения из Украины, пересекла украинско-российскую границе. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года», - написала она в Facebook.

Гитлянская объяснила, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Напомним, ранее сегодня российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки Анны Курбатовой.

В СБУ заявили, что российскую журналистку выдворят из Украины.