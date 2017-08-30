Количество погибших в результате урагана «Харви» на территории США возросло до 30 человек. Об этом сообщили власти Техаса.
Ранее сообщалось о 14 жертвах.
Жертв может оказаться еще больше, поскольку дожди, выход рек из берегов и наводнения продолжаются, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, в Хьюстоне ввели комендантский час на неопределенный промежуток времени в связи случаями мародерства на фоне наводнений, вызванных стихией.
Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет.
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