Количество погибших в результате урагана «Харви» на территории США возросло до 30 человек. Об этом сообщили власти Техаса.

Ранее сообщалось о 14 жертвах.

Жертв может оказаться еще больше, поскольку дожди, выход рек из берегов и наводнения продолжаются, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Кроме того, в Хьюстоне ввели комендантский час на неопределенный промежуток времени в связи случаями мародерства на фоне наводнений, вызванных стихией.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным метеорологов, это самый мощный шторм в США за последние 10 лет.