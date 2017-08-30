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Кабинет Министров Украины в рамках выполнения требований законодательства планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год».

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«15 сентября мы внесем в парламент проект закона о госбюджете на 2018 год», - сказал глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, 14 июня Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года, которая начинает новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу и предусматривает рост экономики Украины на 4% к 2020 году, снижение инфляции до 5% к 2020 году, снижение дефицита бюджета до 2% и снижение доли долга до 55% ВВП.
ForUm

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