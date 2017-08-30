В Дагестане 28 августа в перестрелке с местными партизанами были убиты два бывших сотрудника крымского спецподразделения СБУ «Альфа», которые в 2014 года перешли на службы к оккупантам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«28 августа произошло мало чем примечательное событие. По данным российских СМИ, на окраине Хасавюрта, в далеком российском Дагестане, местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ. Два российских силовика были уничтожены на месте. Ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство: подполковник Александр Байбутлов, 1.11.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство, а также подполковник Денис Ракицкий, 6.08.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство», – отметил он.

По информации Бутусова, оба предателя вместе закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - был главным специалистом отдела.

«В марте 2014-го Ракицкий и Байбутлов отказались выполнять приказы командования, перешли на сторону врага. В 2016-м в награду за предательство награждены медалью МО РФ «За возвращение Крыма». Для проверки лояльности и преданности оккупантам, их подразделение, перешедшее в состав ФСБ РФ, начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан. И вот во время очередной карательной экспедиции, повстанцы Дагестана сумели атаковать и уничтожить предателей Украины», – подчеркнул он.