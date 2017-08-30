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Печерский районный суд Киева опроверг информацию о якобы предоставлении народному депутату Максиму Полякова статуса потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ, сообщает пресс-служба суда. 

«Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 29.08.2017 обязано следователя, осуществляющего досудебное расследование уголовного производства № 42017000000002187 от 07.07.2017 рассмотреть заявление Полякова Максима Анатольевича о привлечении к указанному уголовному производству в качестве потерпевшего», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что никакого решения об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего в отношении Полякова в уголовном производстве Печерским районным судом не принималось.

Напомним, ранее Поляков сообщил, что Печерский районный суд Киева признал его потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ.

 
ForUm

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