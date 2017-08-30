Приазовский районный суд Запорожской области заочно проговорил к 11 годам лишения свободы бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Олега Моргуна, сообщает пресс-служба прокураторы Донецкой области.

«Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации «ДНР» - Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (прозвище «Чечен») в захваченном в то время здании Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участие руководителя горотдела милиции в пресс-конференции освещалась в средствах массовой информации, дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью.

«При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации «ДНР», – подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что после увольнения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию, бывший руководитель переехал в Новоазовск, то есть на временно оккупированную террористами территорию. Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации «ДНР», а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района.

«Так как бывший милиционер не являлся на допросы и продолжал находиться на временно неподконтрольной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование, а в мае 2015 года обвинительный акт для заочного осуждения следователи прокуратуры Донецкой области направили в суд.

Следует отметить, что именно прокуратура Донецкой области первой в Украине направила в суд материалы уголовного производства для заочного осуждения», – сказано в сообщении.

Приговором суда Моргун заочно признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы.