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Уполномоченным по связям с Кабинетом Министров в  Верховной Раде станет народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

«После консультаций, мы приняли решение, что уполномоченным по связям с Кабмином в парламенте станет депутат Вадим Денисенко», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Гройсман отметил, что новая система взаимодействия с парламентом позволит правительству отозвать законопроекты, которые утратили актуальность, и сосредоточиться на ключевых инициативах.

 
ForUm

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