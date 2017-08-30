Уполномоченным по связям с Кабинетом Министров в Верховной Раде станет народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

«После консультаций, мы приняли решение, что уполномоченным по связям с Кабмином в парламенте станет депутат Вадим Денисенко», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Гройсман отметил, что новая система взаимодействия с парламентом позволит правительству отозвать законопроекты, которые утратили актуальность, и сосредоточиться на ключевых инициативах.