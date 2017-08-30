Государственное ипотечное учреждение получило возможность обеспечивать жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга, сообщает пресс-служба ГИУ.

«С целью упорядочения и расширения предмета деятельности Государственного ипотечного учреждения правительство внесло изменения в Устав ГИУ. В частности, учреждение получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление № 616 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 8 октября 2004 № 1330 и от 17 июля 2009 № 768» правительство приняло на своем заседании 18 августа 2017.

«Основными преимуществами этого механизма является отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ (жилье в финансовый лизинг передается после завершения его строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования)», – подчеркнули в ведомства.

Предполагается, что источниками финансирования ГИУ программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную государственным бюджетом Украины на 2017 год.