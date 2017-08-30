Российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве в среду, 30 августа, своей журналистки Анны Курбатовой, сообщается на сайте телеканала.

«Анну Курбатову схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ», – говорится в сообщении

Также отмечается, что раньше в ее адрес поступали угрозы. «Например, после репортажа о Дне Независимости Украины», – подчеркнули на телеканале. .