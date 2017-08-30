Будущая зима может быть катастрофической для Луганской области, сообщает Луганское энергетическое объединение.

«Не в плане аномальных морозов – ЛЭО этого спрогнозировать не может. А потому, что Луганщина не готова к прохождению осенне-зимнего периода», - говорится на странице компании в Facebook.

На сегодняшний день Луганское энергетическое объединение так и не смогло наладить полноценную подготовку к зиме – из-за отсутствия средств в течение всего 2017 года, из-за трехдневки, которая не позволяет выполнять необходимый объем работы, из-за массового увольнения квалифицированных специалистов.

«Мы еще как-то боремся с авариями и повреждениями, возникающими из-за обстрелов, пожаров и непогоды. Но делать это все труднее. И часто это становится возможным только благодаря помощи неравнодушных людей, некоторых органов местной власти, некоторых благотворителей», - отметили в компании.

«Если электроэнергетика региона не будет готова к зиме – будет катастрофа похуже Алчевской в ​​2006 году. И масштабнее, потому что охватит всю область», - заявили в ЛЭО.

Как сообщалось, компания не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но по решению правительства именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территории области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетоки, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу компаний «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.

