Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности России.

Президент Петр Порошенко в ходе посещения Трипольской ТЭС подписал закон о рынке электроэнергии.

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.

Добровольца АТО Адама Осмаева, на которого было совершено покушение, выписали из больницы.



Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в бюджет 100 млн гривен залога, внесенного за отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Президент Петр Порошенко отметил, что за газовый контракт с Россией, заключенный в 2009 году, должна быть политическая ответственность.

В результате обстрела была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, по которому подается вода в Покровский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о переносе введения экологического стандарта «Евро-6» для автомобилей на 1 января 2020 года, что даст возможность импортировать бывшие в употреблении транспортные средства, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5».



В ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Кабинет Министров отменил государственное ценовое регулирование на продукты питания.

Верховная Рада приняла Закон «О Фонде энергоэффективности».

В Николаевском облсовете произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко. Журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Фроленко зажал шею Барне, а неизвестный при этом избивал его.

Полицейские задержали мужчину, который принимал участие в схватке.