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Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.

За такое решение проголосовали 276 народных депутатов.

Данный документ вносит изменения в законы Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины» для восстановления целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитического приоритета государства.

Авторы данного законопроекта считают, что его принятие будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с НАТО, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности.

 

 
ForUm

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