Полицейские задержали мужчину, который принимал участие в схватке между депутатами Николаевского облсовета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«Сотрудники установили место нахождения и доставили в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к совершению хулиганских действий в отношении депутата облсовета», - говорится в сообщении.
40-летний местный житель задержан следователем в порядке ст.208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются следственные мероприятия.
Напомним, в Николаевском облсовете произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время