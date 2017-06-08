Полицейские задержали мужчину, который принимал участие в схватке между депутатами Николаевского облсовета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Сотрудники установили место нахождения и доставили в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности к совершению хулиганских действий в отношении депутата облсовета», - говорится в сообщении.

40-летний местный житель задержан следователем в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Николаевском облсовете произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко.