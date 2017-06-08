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Верховная Рада приняла Закон «О Фонде энергоэффективности».

За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов.

Законом, в частности, предусмотрено создание фонда, целью деятельности которого является поддержка инициатив по энергоэффективности, внедрению инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по обеспечению (повышению уровня) энергетической эффективности зданий и энергосбережения преимущественно в жилом секторе с учетом национальных планов по энергетической эффективности.

Как отмечается в пояснительной записке, данным законопроектом предусматривается создание внутренней иерархической организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов.

Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета Министров, трех независимых представителей и одного представителя доноров. При этом в законопроекте четко определены критерии к членам наблюдательного совета, что исключит риски должностных злоупотреблений.

Дирекция фонда состоит из трех директоров – директора, финансового директора и технического директора.

Законом устанавливаются принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения.

Отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран-членов ЕС и направлена на исключение коррупции и эффективное использование средств на проекты энергоэффективности.

 

 

 
ForUm

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