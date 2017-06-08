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Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф подтвердила подлинность письма британской паспортной службой в Национальное антикоррупционное бюро Украины о гражданстве отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом она сообщила в Twitter.

«Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшую информацию, предоставленную паспортной службой ВБ украинской стороне», - написала Гоф.

Ранее Насиров назвал сфальсифицированными документы, которые обвинение представляет в суде в подтверждение наличия у него британского паспорта.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.

7 июня прокурор САП Роман Симкив заявил, что отстраненный глава ГФС не сдал, кроме британского, еще один украинский загранпаспорт.

8 июня Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства САП о взыскании в бюджет 100 млн гривен залога, внесенного за Насирова, в государственный бюджет.
ForUm

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