В ночь на 8 июня на территории посольства США в Шевченковском районе Киева взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в дежурную часть в 00:05.

«На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что событие должным образом зарегистрировано, начато уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.