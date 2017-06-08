На третьем этаже здания Николаевского областного совета произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Федором Барной и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Владимиром Фроленко. Об этом сообщают НикВести.

Инциденту предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, где Фроленко потребовал в резкой форме от Барны «закрыть рот».

После словесной перепалки Барна вызвал Фроленко на «мужской разговор» в коридор, где и произошла драка. При этом первый замглавы облсовета заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они «не делали сенсацию».

Однако когда все-таки удалось выбраться в вестибюль, журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Фроленко зажал шею Барне, а неизвестный мужчина при этом избивал его. Как стало известно, третьим участником драки оказался Олег Буц, известный боксер, мастер спорта международного класса.

Драку попытался разнять первый заместитель главы облсовета Иван Кухта.

После инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто, а Фроленко, покидая комнату, заявил заместителю главы облсовета Андрею Кротову: «Андрюха, ты следующий».

Ранее сообщалось о том, что 19 мая, после заседания постоянной комиссии Николаевского облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов во время закрытого рассмотрения вопроса «Разное» произошел конфликт между председателем комиссии Федором Барной и заместителем главы комиссии Александром Бондарем.