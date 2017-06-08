Президент Петр Порошенко в ходе посещения Трипольской ТЭС подписал закон о рынке электроэнергии.

«Рынок, прозрачный и эффективный, будет определять цену и побеждать будет тот, кто наиболее эффективно работает», - отметил Президент, сообщают Украинские новости.

Он подчеркнул, что данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, был одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.

Согласно документу, новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.

Также закон дополняет перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Кроме этого, вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

В частности, к специальным обязанностям относятся: покупка электрической энергии по «зеленому тарифу» и выполнение функций поставщика «последней надежды».

Документ также предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского Союза по юридическому и организационному разделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии и других видов деятельности.

Кроме того, вводится определенный период, в течение которого должны быть созданы необходимые технические, организационные, экономические и нормативно-правовые предпосылки для внедрения и слаженного функционирования рынка электрической энергии.

Напомним, 13 апреля парламент принял закон о рынке электроэнергии.