также в разделеПолитика
Гройсман о медреформе: Будем двигаться взвешенно, чтобы не навредить 8
Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности 7
Порошенко заговорил о политической ответственности за контракт 2009 года 42
Тимошенко: Команда Президента сделала «Батькивщину» главным врагом 32
Нардепы смогли сократить количество комитетов Рады 25
Рада дала старт медреформе 64
«Батькивщина» требует от Президента и премьера отчета о сотрудничестве с РФ 38
Рада определила вступление в НАТО приоритетом для Украины 57
Холодницкий: Дважды за газовое дело Тимошенко не посадят 128
В НАПК утверждают, что вовремя проверили кандидатов на должность омбудсмена 22
Климкин: Россия блокирует создание вооруженной миссии на Донбассе 59
Порошенко призвал ОБСЕ к консультациям насчет полицейской миссии на Донбассе 64
Климкин: Разговаривать с Россией на основе доверия невозможно 31
Украина подписала со Швейцарией договор о безвизе 49
Парубий досрочно закрыл заседание из-за прогульщиков 59
Порошенко ветировал закон о частной детективной деятельности 32
Путин считает, что войну США и РФ никто бы не пережил 104
Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ 78

Президент Петр Порошенко в ходе посещения Трипольской ТЭС подписал закон о рынке электроэнергии.

«Рынок, прозрачный и эффективный, будет определять цену и побеждать будет тот, кто наиболее эффективно работает», - отметил Президент, сообщают Украинские новости.

Он подчеркнул, что данный закон был разработан совместно с Европейским энергетическим сообществом, был одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами и поддержан мировыми антикоррупционными организациями.

Согласно документу, новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.

Также закон дополняет перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Кроме этого, вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

В частности, к специальным обязанностям относятся: покупка электрической энергии по «зеленому тарифу» и выполнение функций поставщика «последней надежды».

Документ также предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского Союза по юридическому и организационному разделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии и других видов деятельности.

Кроме того, вводится определенный период, в течение которого должны быть созданы необходимые технические, организационные, экономические и нормативно-правовые предпосылки для внедрения и слаженного функционирования рынка электрической энергии.

Напомним, 13 апреля парламент принял закон о рынке электроэнергии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года