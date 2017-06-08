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Добровольца АТО Адама Осмаева, на которого было совершено покушение, выписали из больницы.

Об этом сообщила журналистка Эльвина Сейтбулаева.

«Адама Осмаева выписали из больницы. Он в вышиванке и в хорошем настроении. У него его жена Амина Окуева. Именно она нейтрализовала киллера и оказала первую помощь мужчине», - написала она в Facebook.

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Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя  Александр Дакар.

 
ForUm

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