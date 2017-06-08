Сегодня, 8 июня, в результате обстрела была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, по которому подается вода в Покровский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь. Об этом сообщает в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В 7.30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что проводится эвакуация персонала станции.

«Южнодонбасский водопровод остановлен. Если обстрелы буду продолжаться, без воды могут остаться Покровский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь», – отметили в МТОТ.