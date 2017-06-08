Кабинет Министров отменил государственное ценовое регулирование на продукты питания.

Соответствующее постановление Кабинета Министров № 394 от 7 июня обнародовано на правительственном портале.

В частности, признаны утратившими силу соответствующие акты Кабинета Министров Украины и внесены изменения в ряд постановлений.

«Главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что данное решение правительства упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Постановлением отменяется обязательство для производителей продовольственных товаров подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Напомним, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление о прекращении ценового регулирования социально значимых продуктов питания с 1 октября до 1 января 2017 года.