Кабинет Министров отменил государственное ценовое регулирование на продукты питания.
Соответствующее постановление Кабинета Министров № 394 от 7 июня обнародовано на правительственном портале.
В частности, признаны утратившими силу соответствующие акты Кабинета Министров Украины и внесены изменения в ряд постановлений.
«Главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования», – говорится в пояснительной записке к документу.
Также отмечается, что данное решение правительства упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.
Постановлением отменяется обязательство для производителей продовольственных товаров подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.
Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Напомним, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление о прекращении ценового регулирования социально значимых продуктов питания с 1 октября до 1 января 2017 года.
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