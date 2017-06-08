Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в бюджет 100 млн гривен залога, внесенного за отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, в государственный бюджет.

Такое определение огласила председательствующая на заседании следственный судья, сообщают Украинские новости.

Судья огласила только резолютивную часть решения. Мотивировочная часть решения будет оглашена 12 июня.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.