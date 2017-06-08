Президент Петр Порошенко отметил, что за газовый контракт с Россией, заключенный в 2009 году, должна быть политическая ответственность. Об этом он заявил во время посещения Трипольской ТЭС, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент подчеркнул, что принцип «бери или плати» является грабительским, поскольку означает, что сколько бы ни было потреблено газа, а оплатить нужно за 52 млрд кубометров – объемы, которых Украине никогда не потребляла. «Была поставлена преступная подпись, взятые обязательства абсолютно незаконны, нерыночные, коррупционные. Представьте себе – я был избран Президентом, и через несколько недель получаю иск почти на 40 млрд долларов, что Украина должна выплатить стране-агрессору за услуги и товары, которые мы никогда не получали, основываясь на преступном контракте», - рассказал он.

После этого, по словам Главы государства, были предоставлены необходимые поручения для подготовки иска в суд, чтобы цивилизованным способом защитить интересы Украины. «Вы спросите, почему же они не пошли в 2013, 2012, 2010 или 2009 годах, сразу же после подписания? А ответ – сидели на газовой игле, руки были связаны коррупционными сделками», - отметил Порошенко.

«Есть много разговоров, какая ответственность должна быть? Друзья мои, знаете как в Библии: «не судите и не судимы будете». Я говорю не об уголовной ответственности – это не дело Президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а высшей международной судебной инстанцией. Доказано, что сданы интересы Украины», - подчеркнул Порошенко. По его словам, в решении четко записано – никогда больше принципа «бери или плати» не будет, и 40 млрд долларов было сохранено для Украины.

«Главное – мы остановили, что газ был политическим оружием против нашего свободного независимого демократического государства», - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что в 2014 году почти полностью газ, который потребляла Украина, был российским. «Украина сидела на газовой игле – газовое снабжение из России питало коррупцию в нашем государстве. Почему глаза закрывались, когда ставился вопрос о том, что надо обеспечивать закупку газа с ЕС и вводить энергоэффективность, чтобы меньше потреблять газа и украинская промышленность и экономика была более конкурентоспособными», - отметил Порошенко. И только три года назад начались решительные меры, благодаря которым в 2016 и 2017 годах Украина не потребляла российский газ. Президент подчеркнул, что поставки газа в Украину были частью российской гибридной войны. Он напомнил, как газовые переговоры с российской стороной начинались в середине декабря, проваливались и с 1 января газ перекрывался для Украины и Европы, чтобы разрушить позицию украинской газотранспортной системы как надежного и гарантированного транзитера. «Проведя революционные меры, мы сегодня весь наш газ покупаем в Европе и не даем больше шантажировать Украину», - подчеркнул Глава государства.

Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в разных странах (юрисдикциях), где есть активы «Газпрома», если он откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК «Нафтогаз Украины». «Газпром» заявляет, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay («бери или плати») в контракте с «Нафтогазом».

Согласно решению Стокгольмского арбитража, цена на российский газ будет пересмотрена с 2014 года.