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Расширение НАТО угрожает безопасности России, Москва предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на включение во внешнеполитическую стратегию Киева положения о стремлении в НАТО, сообщает РБК.

«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности», — заявил он.

По словам Пескова, решение о принятии новых стран в Альянс «принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом».

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.

 
ForUm

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