Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине, сообщает ВВС Украина.

Председатель ВР Андрей Парубий дважды выносил документ на голосование. Сначала его поддержали 224 депутата, затем 218. После еще одного круга обсуждения законопроект вынесли на голосование в третий раз - он набрал 227 голосов при 226 необходимых.

Против принятия выступили представители «Оппозиционного блока», «Радикальной партии», а также некоторые члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Документ поддержали с поправками председателя комитета по вопросам соцполитики Людмилы Денисовой и депутата Андрея Шипко.

Предложенные изменения предусматривают переход на международные протоколы лечения, создание Национальной службы здоровья, внедрение принципа «деньги следуют за пациентом» и государственного гарантированного пакета услуг и лекарств.

Согласно законопроекту, государство гарантирует полное покрытие расходов на первичном (семейные врачи), экстренном (неотложная помощь) и паллиативном уровнях.

В случаях необходимости специализированных и высокоспециализированных вмешательств пациентам будут предлагать сооплату, что фактически отменяет бесплатную медицину в Украине.

«Время говорить правду: в Украине нет бесплатной медицины. Мы даем взятки за все, даже при родах, когда рождается новый украинец. Это будет разрушено», - заявила, выступая в парламенте, руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

Автор альтернативного законопроекта о медреформе Олег Мусий заявил, что речь идет о лишении украинцев любых финансовых гарантий при получении услуг по здравоохранению.

Он требовал отправить на «существенную доработку» правительственный законопроект.

Председатель комитета по вопросам соцполитики Людмила Денисова во время выступления отметила необходимость пересмотреть часть об обязательствах сооплаты услуги.