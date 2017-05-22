В Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.

Европейским структурам пришлось нарушить официально установленные правила публикации законодательных актов, чтобы выполнить обещание о дате старта безвизового режима.

Российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.

Генеральная прокуратура Украины просит Печерский райсуд Киева разрешить заочное осуждение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что профильные службы США сообщили украинской стороне, что в случае принятия судебной инстанцией решения о конфискации средств экс-премьера Павла Лазаренко, большая их часть будет передана Украине.

Генеральный прокурор Юрий Луценко против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при уже существующем суде.

Кабинет Министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания получателя, а не по месту прописки.

Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.

Украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData.

Суд избрал для бывшего сотрудника НАБУ, погоревшего на взятке в 150 тыс. долл., меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения залога в почти 15 млн грн.

Российские кондитеры могут потерять 15-17 млн долларов из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины на шоколад из РФ и другие продукты, содержащие какао.

Министерство иностранных дел Украины начало переговоры об отмене визового режим с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов.

Провайдер кабельного телевидения и интернета компания «Воля» намерена до 1 июня закончить работы по блокированию подсанкционных российских сайтов.