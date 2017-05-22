Кабинет Министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания получателя, а не по месту прописки.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины №334 от 17 мая «О внесении изменений в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках» опубликовано на правительственном портале.

Данным документом уточнены положения указанного Порядка в части осуществления выплаты пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания лица, указанного в заявлении.

Таким образом, приведены положения выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках в соответствии с нормами Закона Украины от 6 декабря 2016 № 1774-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при Президенте Украины.