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Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан. Об этом говорится в статье Bloomberg. 

Как пишет издание, пока Белиз проводит расследование по платежу Виктора Януковича в адрес американского политолога Пола Манафорта со счета в Киргизии через Белизский оффшор, сообщает УНИАН.

Отметим, что ранее нардеп Украины Сергей Лещенко сообщал, что для перевода Манафорту 750 тысяч долларов от Партии регионов был использован договор между компанией «Дэвис Манафорт» и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе. 

По его словам, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств.

Даг Сингх, который возглавляет компанию International Corporate Services (ICS), зарегистрировавшую в 2007 году Neocom рассказал, что он получил многочисленные запросы от Департамента финансовых расследований Белиза, который расследует отмывания денег. 

Власти Белиза отказались от дальнейших комментариев. Директор Neocom Евгений Касеев был недоступен для комментариев. Представитель Манафорта заявил, что тому ничего не известно о таком переводе.

Напомним, по данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» партии Виктора Януковича. По словам Манафорта, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».
ForUm

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