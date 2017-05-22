Европейским структурам пришлось нарушить официально установленные правила публикации законодательных актов, чтобы выполнить обещание о дате старта безвизового режима.

Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Подготовка этой публикации столкнулась с проблемами, сообщает «Европейская правда».

Дело в том, что Официальный журнал (ОЖ) ЕС – электронное издание, которое публикует все законодательные акты перед вступлением их в силу, – не выходит по понедельникам. В правилах работы ОЖ указано, что он публикует законодательные акты «со вторника по субботу».

Однако в случае отсрочки публикации хотя бы на один день украинский безвиз не мог бы вступить в силу 11 июня – а именно эту дату сообщили украинским партнерам. Поэтому для украинского решения сделали исключение, чтобы соблюсти политические обещания.

Украинское решение – единственное, содержащееся во внеочередном выпуске ОЖ.

Таким образом, в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.