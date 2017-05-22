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Профильные службы США сообщили украинской стороне, что в случае принятия судебной инстанцией решения о конфискации средств экс-премьера Павла Лазаренко, большая их часть будет передана Украине. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Зеркало недели.

«Мы сотрудничаем и по делу Лазаренко... Мы надеемся, что в этом году наконец-то выйдем на финал, и Украина имеет заверение соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств», - сказал генпрокурор.

Напомним, заместитель генерального прокурора Евгений Енин в декабре 2016 года заявил, что судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко может завершиться до конца текущего года, после чего можно будет получить $ 280 млн из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьером.

Ранее стало известно, что США могут вернуть Украине деньги со счетов Лазаренко, если эти средства будут использованы для финансирования целевых программ под контролем американского правительства.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой и с началом уголовного преследования заявил об уходе в оппозицию и вскоре сбежал за границу. В 1999 году его задержали в США при попытке пересечь границу по поддельному панамскому паспорту. Лазаренко обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. В 2006 года американский суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения и 10 миллионам долларов штрафа. Через шесть лет Лазаренко вышел на свободу. Состояние Лазаренко оценивают в 250 миллионов долларов. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства. Украина добивается возвращения этих средств в государственный бюджет.
 
ForUm

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