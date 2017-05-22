также в разделеОбщество
22 мая. Картина дня 6
Экс-руководителя киевской ГАИ оставили под стражей 7
Продюсер Джамалы: Певица привезла в Украину «Евровидение», а получила жопу 58
«Безвиз» с заморскими территориями ЕС будет через несколько месяцев 11
У Порошенко признали, что нельзя на 100% заблокировать российские соцсети 29
Иск Украины против РФ: суд ООН по морскому праву утвердил календарь дебатов 7
В ЕС подтвердили, что безвиз заработает с 11 июня 12
На лето из Киева в Одессу запустили дополнительный поезд 11
Франция поможет Украине установить на поезда системы изменения ширины колеи 28
Задержанного на взятке зкс-сотрудника НАБУ арестовали с правом залога 20
Шувалову на 5 лет запретили въезд в Украину 37
В четырех областях Украины ожидаются заморозки 84
За минувшую неделю на Донбассе погибли 25 боевиков 24
Джемилев рассказал, зачем необходимо подозрение Сталину и Берии 27
Украинцев атакует новый вирус-вымогатель 72
Белиз начал расследовать отмывание денег Януковичем и Манафортом 34
В Крыму умер дедушка Джамалы 43
Сытник: Без антикоррупционного суда дела топ-чиновников могут рассматриваться 10 лет 15

Провайдер кабельного телевидения и интернета компания «Воля» намерена до 1 июня закончить работы по блокированию подсанкционных российских сайтов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленным в указе. Технические работы будут завершены до 1 июня», - говорится в сообщении.

Компания советует своим абонентам обновить в их личных кабинетах свои электронные адреса, в случае, если они были зарегистрированы на запрещенных ресурсах (mail.ru, yandex).
Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года