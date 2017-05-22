Провайдер кабельного телевидения и интернета компания «Воля» намерена до 1 июня закончить работы по блокированию подсанкционных российских сайтов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленным в указе. Технические работы будут завершены до 1 июня», - говорится в сообщении.

Компания советует своим абонентам обновить в их личных кабинетах свои электронные адреса, в случае, если они были зарегистрированы на запрещенных ресурсах (mail.ru, yandex).

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.