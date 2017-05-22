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В Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 

Согласно документу, Украина будет удалена из списка стран, граждане которой обязаны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список тех стран, на граждан которых это требование не распространяется, сообщает УНИАН.

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после обнародования.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.
ForUm

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