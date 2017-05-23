В результате взрыва на стадионе в центре Манчестера погибли по меньшей мере 19 человек.

Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек, сообщает Би-би-си.

Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22:35 в понедельник, 22 мая, стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. В это время в зале «Манчестер-арена» заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.

Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе «Манчестер-арены».

Сотрудники скорой помощи рассказали корреспонденту Би-би-си, что у пострадавших были «ранения как от шрапнели».

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как к «Манчестер-арене» приезжают машины экстренных служб.

На другой видеозаписи видно, как люди в спешке покидают зал.

Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.

Другой посетитель концерта сказал, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек.