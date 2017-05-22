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Генеральный прокурор Юрий Луценко против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при уже существующем суде.

Об этом он сказал в ходе конференции по вопросу возврата средств, передают Українські Новини.

«Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории «А». Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей», - заявил он.

Генпрокурор считает, что нет необходимости создавать отдельный антикоррупционный суд, а можно создать только специализированную палату при уже существующем суде.

По его мнению, такую палату  можно создать в течение полугода.

Напомним, США и ЕС призвали Украину создать антикоррупционный суд. 
ForUm

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