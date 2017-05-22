Российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

«Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала «Интер», шеф известной провокаторши Марии Столяровой, Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет», - написал он.

Геращенко отметил, что «по оперативным данным антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции «Небесная сотня».

Также, по его информации, Шувалов привлечен к широкомасштабной акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине и активно участвует в проекте продвижения России как единого потомка «страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне».

Геращенко подчеркнул, что впервые СБУ под давлением Александра Турчинова и Арсена Авакова выдворила Шувалова из Украины 28 марта 2014 года.

«Но под встречным давлением совладельцев телеканала «Интер» на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено, и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком «Интера», - сообщил Геращенко.