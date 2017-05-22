Министерство иностранных дел Украины начало переговоры об отмене визового режим с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов, но этот процесс нуждается в дополнительном времени.

Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы (ДКС) МИД, сообщает Европейская правда.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяться на отдаленные от Европейского континента острова, имеющие статус «заморских территорий» этих государств – они и в дальнейшем сохраняют визовые требования для украинцев.

МИД уже инициировал переговоры о распространении на них безвизового режима с Украиной и признает, что они займут некоторое время.

«Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года», – говорится в ответе ДКС МИД. Дипломаты подчеркнули, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и «потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции». Как известно, сейчас во Франции происходит смена власти (правительство сформировано в мае, парламентские выборы назначены на июнь), что может несколько затормозить процедуру. В то же время парламентское одобрение не является необходимым, отмечают источники ЕП.

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. В настоящее время они разрешают въезд для граждан Украины с шенгенской визой, выданной консульством Франции. После начала действия безвиза украинцы не смогут получить такую визу в биометрический паспорт.

МИД уже начал переговоры о безвизе с последней признанной территорией в континентальной Европе – Гибралтаром.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.