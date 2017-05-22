также в разделеОбщество
Продюсер Джамалы: Певица привезла в Украину «Евровидение», а получила жопу 4
У Порошенко признали, что нельзя на 100% заблокировать российские соцсети 19
Иск Украины против РФ: суд ООН по морскому праву утвердил календарь дебатов 7
В ЕС подтвердили, что безвиз заработает с 11 июня 6
На лето из Киева в Одессу запустили дополнительный поезд 9
Франция поможет Украине установить на поезда системы изменения ширины колеи 24
Задержанного на взятке зкс-сотрудника НАБУ арестовали с правом залога 20
Шувалову на 5 лет запретили въезд в Украину 30
В четырех областях Украины ожидаются заморозки 68
За минувшую неделю на Донбассе погибли 25 боевиков 23
Джемилев рассказал, зачем необходимо подозрение Сталину и Берии 25
Украинцев атакует новый вирус-вымогатель 68
Белиз начал расследовать отмывание денег Януковичем и Манафортом 33
В Крыму умер дедушка Джамалы 39
Сытник: Без антикоррупционного суда дела топ-чиновников могут рассматриваться 10 лет 15
В ГПУ признали, что не знают, где работает «взяточник из НАБУ» 35
НАПК дало НАБУ доступ к реестру е-деклараций 28
Сытник рассказал, как вернуть деньги экс-чиновников 19

Министерство иностранных дел Украины начало переговоры об отмене визового режим с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов, но этот процесс нуждается в  дополнительном времени.

Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы (ДКС) МИД, сообщает Европейская правда.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяться на отдаленные от Европейского континента острова, имеющие статус «заморских территорий» этих государств – они и в дальнейшем сохраняют визовые требования для украинцев.

МИД уже инициировал переговоры о распространении на них безвизового режима с Украиной и признает, что они займут некоторое время.

«Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года», – говорится в ответе ДКС МИД. Дипломаты подчеркнули, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и «потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции». Как известно, сейчас во Франции происходит смена власти (правительство сформировано в мае, парламентские выборы назначены на июнь), что может несколько затормозить процедуру. В то же время парламентское одобрение не является необходимым, отмечают источники ЕП.

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. В настоящее время они разрешают въезд для граждан Украины с шенгенской визой, выданной консульством Франции. После начала действия безвиза украинцы не смогут получить такую визу в биометрический паспорт.

МИД уже начал переговоры о безвизе с последней признанной территорией в континентальной Европе – Гибралтаром.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года