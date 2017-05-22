Президент США Дональд Трамп заявил, что ни разу не упоминал Израиль в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху во время своего визита в Израиль, сообщает LIGA.net, ссылаясь на Politico.

Ранее СМИ сообщали, что секретная информация, которую Трамп якобы раскрыл Лаврову, была предоставлена Израилем. По информации АВС, президент США передал Лаврову данные о намерении джихадистов Исламского государства взорвать пассажирский лайнер, чем, возможно, разоблачил израильского шпиона, внедренного в террористическую среду.

Во время пресс-конференции один из журналистов спросила Нетаньяху, есть ли у него какие-либо опасения по поводу разведывательного сотрудничества с США.

«Сотрудничество в разведке просто потрясающее», - ответил премьер-министр.

После этого Трамп сказал: «Эй, ребята! Просто чтобы вы поняли, я никогда не упоминал слово «Израиль». Никогда не вспоминал его во время этого разговора».

«Они все говорят, что я это сделал», - добавил он, обращаясь к Нетаньяху. «Это еще одна неправдивая история. Я никогда не упоминал слово Израиль», - сказал президент США.