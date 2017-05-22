Российские кондитеры могут потерять 15-17 млн долларов из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины на шоколад из РФ и другие продукты, содержащие какао. Об этом сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

«Российские производители кондитерских изделий давно уже осваивают новые рынки, так что компенсировать в среднесрочной перспективе выпадающие из-за заградительных пошлин объемы, задача посильная. Тем не менее на Украину приходились достаточно заметные объемы поставок, и по расчетам ЦИКР российские кондитеры только по итогам 2017 года могут недополучить около 15-17 млн долларов», - заявила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в 2016 году в Украину было экспортировано 7,5 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 22,9 млн долларов.

Украина является шестым по величине покупателем этого вида сладостей, на нее приходится почти 5% российского экспорта шоколадных изделий.

Как ранее сообщал ForUm, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на 5 лет антидемпинговой пошлины относительно шоколадных изделий из России.