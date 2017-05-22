Суд избрал для бывшего сотрудника НАБУ, погоревшего на взятке в 150 тыс. долл., меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения залога в почти 15 млн грн. Об этом сообщает 112 Украина.

«Защитник и подозреваемый с решением не согласны, намерены обжаловать его в ближайшее время», - сообщил журналист канала.

Меру пресечения по этому делу другому подозреваемому также изберут сегодня.

Напомним, 19 мая пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Позже НАБУ опровергло эту информацию. Человек, который упоминается в СМИ как сотрудник Национального антикоррупционного бюро, погоревший на взятке, не работает в НАБУ с февраля 2017 года.